偷摸學妹奶 代價慘重！男大生賠20萬元改判緩刑

2019-07-14 11:53

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東某大學陳姓男學生受託幫學妹檢修電腦網路時，藉口幫學妹按摩，卻趁機襲胸摸奶，代價慘重!陳男一審遭屏東地院依強制猥褻罪判刑1年，陳男認判太重，上訴二審，並承諾分期賠償20萬元給學妹獲得原諒，高雄高分院最近改判他緩刑4年。可上訴。

判決指出，屏東縣內某大學陳姓男學生，2017年3 月9 日下午4 時許，因學妹電腦無法連上網路，受學妹請託前往某系館2 樓電腦教室後方實驗室內檢修該處所設置電腦的網際網路連線。事畢，陳男藉口要幫學妹按摩肩膀，卻趁按摩學妹肩膀時，順勢將鹹豬手伸入學妹外衣內觸摸胸部，經學妹喝斥「不可以!」並拉出其手，明示拒絕，但陳男卻又違反被害人意願，逕自將手伸入學妹外衣及內衣內，觸摸其乳房 強制猥褻。

被害人事後報警提告，這起男大生修網路趁機猥褻學妹案才東窗事發。

涉案陳男遭屏檢依強制猥褻罪嫌起訴，屏東地院審理時，陳男一度還辯稱「被設計」，並稱因女方男友揚言要找人處理他，他害怕才承認對女方襲胸。一審認為他犯後飾詞狡辯，態度不佳，且未與被害人和解，將他判刑1年。

陳男認為判太重，上訴二審，高雄高分院審理認為原審量刑妥適，不過，因陳男審理過程承諾分期賠償20萬元給被害人，並獲學妹原諒，同意法院給予緩刑宣告，二審改判他緩刑4年。可上訴。

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