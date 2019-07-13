不爽擦撞車子留痕跡 男怒拿水管狂敲女騎士頭

2019-07-13 16:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕翁姓男子去年12月20日中午駕車經過桃園市新屋區時，與騎乘機車的徐姓女子碰撞後，翁男不爽，先拔走徐女機車鑰匙，再拿塑膠水管敲擊徐女頭部，還好其他用路人經過發現制止，翁男才罷手，桃園地檢署已因翁男觸犯強制、傷害、毀損罪案件，聲請簡易判決處刑。

當天中午翁男（54歲）開車經過新屋區高鐵南路、青田路口時，與騎乘機車的徐女擦撞，翁男停下車查看，發現自己的汽車留下擦撞痕跡，非常不爽，就拔走徐女的機車鑰匙，不讓徐女離開。

檢方說，翁男認定徐女「故意」碰撞他的汽車，返回車上拿出塑膠水管，先猛力敲打徐女的機車，敲壞機車的儀表板、兩側後照鏡，又朝著徐女的頭部敲打，徐女嚇得蹲地抱頭，仍被打得左前臂瘀挫傷、右下肢擦挫傷。

還好陳姓男子駕車經過，目睹翁男毆打徐女，一面報警，一面下車制止翁男，翁男才罷手，並被趕來的警方送辦。

翁男否認毀損以外的犯行，他解釋，徐女是故意撞他的汽車，他憂心徐女脫逃，才會拿走對方機車的鑰匙，因徐女抓著他的手不放，他才會拿塑膠水管敲打對方的安全帽，若徐女不伸手阻擋，根本不會受傷。檢方認為翁男所辯，不足採信，已因他涉觸強制等罪嫌案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法