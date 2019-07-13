普攏共硬切撞車 警揪出「穿越失敗」三寶駕駛

2019-07-13 16:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子開車不等前方車輛左轉，急著從右側硬切準備超車，卻因此擦撞路旁自小客後落跑，他被通知到案時表示，為了閃避前方左轉車輛，才會緊急剎車向右閃避，因而擦撞路旁車輛，但警方過濾路口監視器當場打臉，依肇逃規定開單舉發。

台中市第三分局交通分隊上週接獲一位市民報案，表示愛車停放南區西川一路住家附近，隔天取車時赫見明顯撞擊痕跡，看著被撞凹陷的車身，既不捨又難過，希望能找到肇事者求償，警方立即調閱監視器，很快就掌握到相關車牌號碼，進一步以車追人通知24歲廖姓駕駛到案說明。

廖男表示，當時直行為閃避前方左轉車輛，才會緊急剎車向右閃避擦撞路旁車輛；然警方從監視畫面發現，廖男行經事故地點時，前方車輛的確正準備左轉，因該路段僅1個車道，無法容納2輛車通行，此時不欲等待的廖男竟直接穿越該車與路旁車輛間隙強行通過，才會擦撞路旁停放車輛。

且廖男發生擦撞後直接離開，甚至沒有下車察看，且就監視器畫面所見，前方待轉車輛早已打方向燈示意，並無廖男所述的緊急剎車、往右閃避的緊急狀況，對於其明知發生擦撞卻離去的行為，實在無法自圓其說。

分隊長蔡興邦表示，廖男因故擦撞路旁車輛，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，針對廖男逃逸行為將會依規定舉發。

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