駁虐兒指控 台南單親爸：子虛烏有

2019-07-12 18:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市社會局接獲一起兒虐案，指小姊妹受家長不當體罰，且就讀的幼兒園疑似知情，卻未依法通報，將進行調查；對此，遭控訴的父親反駁家暴之說，完全子虛烏有，「事情被誇大化了」。

而幼兒園業者也喊冤，基於保護2個小朋友，通知該父親後得知不想讓孩子在學校接受詢問，後來就幫忙讓社工與家長取得聯繫，就直接到府調查。

業者指出，5、6月份時看到姊姊手臂有瘀傷，師長詢問時，她回答是跌倒，園方也向父親確認並告誡，若是「打小孩」，一定會通報，絕不寬貸。

業者強調，當時教育、社會局突然來了8個大人，孩子被訪談時一定會怕，心靈可能受創，因此才通知家長，絕無阻撓之意。

家長則說，如果有不當體罰，為何小孩還與他良好互動，社會局將事情誇大了，且未經完整求證，就擅自發佈訊息，已對生活造成困擾。

家長說，現在小朋友是單親狀態，社會局應更謹慎去處理這件事，沒有任何證據顯示下，不該讓他與孩子遭受輿論壓力，心裡很惶恐。

該父親指出，孩子的瘀傷，因為帶去釣魚時跌倒所致，當初還一點滲血，卻被有心人士炒作，指控他虐打。

家長提到，自己是離婚狀態，為了保護小朋友，因此不想任何人打擾，才向幼兒園聲明，所有的探視，要先經他同意才行。

家長也反控社會局人員在對小朋友拍照時，強行拉手，方法很粗暴。

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