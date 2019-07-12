父親疑不當體罰 台南一幼兒園竟阻擋調查

2019-07-12 10:19

〔記者蔡文居／台南報導〕又傳出兒虐案！台南市政府社會局家防中心近來接獲一起小姐妹受到父親不當體罰，其就讀的幼兒園疑似早已知情，卻未依兒少權法進行通報，社會局社工前往調查時，園方竟意圖阻止調查。社會局表示，已著手查證，若屬實將依兒少權法對園方相關人員開罰，最重可罰處6萬元罰鍰。

南市社會局表示，該局於7月7日接獲通報，疑似有兩名在歸仁區某幼兒園就讀的小姐妹，受到父親不當體罰，該局隔日立刻會同多名社工及市府教育局、警察局等單位組成調查小組至幼兒園進行調查。

兩姐妹到校後，園方為躲避社工調查，向社工謊稱女童當日未到校，私下暗自通知女童家屬由後門偷偷接走，意圖阻礙社工進行調查。經社工追查女童下落，確認兩姐妹已被家屬接回家中，立即會同警員至案家訪視，當場發現兩女童背部及手腳都有體罰傷痕。

社會局表示，女童父親向社工坦承女童調皮不聽話時採取體罰方式管教兩姐妹，因已有悔意且願與社工配合，考量兩女童家中另有其他照顧資源，後續家防中心會持續追蹤，定期家訪及校訪；同時依兒少權法第102條開立案父親職教育輔導的行政處分，強化女童父親的親職教養知能，社工也會持續了解兩女童的照顧情形。

南市社會局也呼籲，「網路通報」並非正常的通報管道，甚至可能將重大兒虐及性侵案的保護個案置於風險中，相關當事人也會承受極大壓力。民眾一旦發現疑似受虐兒，可善用113通報、110報案，通報者及疑似受虐兒身分均完全保密，兒童安全才會多一分保障。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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