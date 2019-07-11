表揚警匪槍戰有功人員 徐國勇：該破格就破格擢升

2019-07-11 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕槍擊要犯陳宏宗昨天在警匪槍戰中疑遭擊斃，內政部長徐國勇今天表揚破案有功人員時表示，針對凶惡歹徒務必要繩之以法才能讓民眾安居樂業，對於英勇同仁表現，該破格升職的就是要破格，名額不限一個、兩個，一定要從優從寬敘獎。

連續犯下槍擊案被列為查緝專刊要犯的陳宏宗，昨清晨被警方在嘉義縣大埔鄉圍捕疑遭擊斃，徐國勇今天下午在警政署長陳家欽、保一總隊長陳福榮、刑事局長黃明昭與台中市警局長楊明源等人陪同下，前往刑事局中部打擊犯罪中心表揚破案有功人員，並慰問遭歹徒槍擊受傷的特警。

徐國勇表示，每一條生命都是可貴的，看到英勇警察為了維護社會治安真的是不顧性命，就是要把不法之徒繩之以法，社會才能平安、安居樂業，尤其陳嫌2年前在果菜市場、1年前動輒對民眾及員警開槍，像這麼凶惡又危害社會的人，一定要將他繩之以法。

他說，第一時間知道這個訊息後，對於員警大膽使用警械來維護社會治安，身為內政部長全力支持，警察使用槍械是為了維護社會治安，昨天事情發生後，總統、行政院長都非常關心，也都指示致上最大謝意。

對於鼓勵員警大膽使用槍械，徐國勇說，警械使用條例本來就規定，員警在一定狀況下絕對可以使用，從來沒有限制他們使用，也希望司法單位與全國民眾支持警察，尊重警察執行公權力，他強調，總統蔡英文交代要錢給錢、要人給人，警政署對電擊槍已立即採購，對於鐵路、高鐵、航空警察局，在人多的場合巡視時，用電擊槍執法會比用槍枝執法會更迅速與確實，都要儘快來訓練使用。

對於英勇同仁的表現，徐國勇也指示一定要予以從優、從寬敘獎，該破格升職的就是要破格，名額不限1個、2個，要給同仁從優獎勵，且對於殉職的李承翰員警，也可以告慰他身為警察的驕傲，告慰他在天之靈。

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