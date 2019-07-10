排隊遭要求「嘟屁股」 半百婦回頭：就憑你？

2019-07-10 23:52

〔記者王捷／台南報導〕台南是小吃天堂，常在假日看到人龍排隊，也常因為排隊引起許多糾紛，但王姓男子排隊時，因為用語太直接，向排在前方、年過半百的蘇姓婦人說一句「嘟哩卡稱（台語：插你屁股，也有排在你後方的意思）」，讓蘇婦認為王男吃她豆腐，反嗆「老公都沒插過屁股就憑你！」並還對王男提告妨害名譽，但是最後因為罪證不足，讓王男獲得不起訴處分。

今年2月多，王男與蘇姓夫妻不約而同到台南一間知名的冰店排隊吃冰，但是蘇婦顧著聊天，沒有跟進排隊的進度，排在後面的王男很不滿，用台語跟蘇姓夫妻說「督卡頭前咧（台語：插前面點，也有排前面一點的意思）」，但蘇婦聽了覺得王男吃她豆腐，反問是要「插哪裡」，要求王男說清楚。

王男也不甘示弱，氣憤解釋，只是要求蘇婦往排前面一點，他「督哩卡稱（台語直譯，插你屁股，跟著某人後面的意思）」排隊，怎麼會想到「那裡」去，結果蘇婦一聽暴怒說，她丈夫還在旁邊，連丈夫都沒「插過屁股」，就憑王男想都別想，因此對王男提告公然侮辱。

王男辯稱，當時他與蘇婦兩人火氣都很大，但根本沒說要插蘇婦屁股，只是在講排隊的事，也沒有要罵蘇婦的意思。不過蘇婦說，丈夫都有聽到王男罵人，檢查官認為，不能以單一指證讓王男入罪，且也沒有其他積極證據可以證明王男有說過「嘟屁股」這句話，做出不起訴處分。

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