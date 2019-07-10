音符包裝的毒藥 男擁大量毒咖啡包遭逮

2019-07-10 13:41

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名26歲張姓男子等5人看好暑假期間，涉嫌利用可愛音符圖案包裝袋填裝毒品，除了降低警方查緝的戒心，也吸引青少年購買，打算於暑假期間大撈一筆。8日遭警方查獲K他命11包、混和毒品咖啡包964包，全案依毒品危害防制條例移送。

新北市永和分局及刑事警察局偵查第一大隊第三隊共同在中和地區查獲一起販毒案。據了解，除了26歲張姓主嫌，包含移送其他4名男子，皆為20多歲的年輕人，他們將毒咖啡進行改造分裝，企圖利用可愛的音符包裝吸引不同客群，並以通訊軟體聯絡青少年販售毒品。

警方將持續調查有多少青少年購得毒品，新北市永和分局強調，青少年在暑假期間容易因打工、交友等機會接觸到毒品，這些毒品都可能藉由可愛的外包裝，偽裝成危害不大的零食，呼籲家長應多注意家中青少年的交友情形及零用錢花用狀況。

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