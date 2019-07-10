誆投資報酬率348％ ANB集團吸金1.3億元遭訴

2019-07-10 11:37

〔記者黃捷／台北報導〕男子李牧耘涉等5人嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，誆稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩是合作夥伴，投資房地產年報酬率可達348％，騙160名被害人投資逾1.3億元，台北地檢署今偵結，依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例罪起訴5人。

檢警調查，具有金融科技（fintech）背景的李牧耘，熟悉如何運用科技讓金融服務變得更有效率，卻不用於正途，而是籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，找來張弘毅充當「台灣負責人」，李自己則經手所有資金，利用海外OBU帳戶移轉資金，匯往共犯高全祿在德意志銀行新加坡分行設立的帳戶，規避查緝。

ANB集團聲稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，只要投資每單位200至1萬美元，年報酬率可達348％；李牧耘另找來陳鴻國、沈允中2人開發「WoPay」電子錢包，作為噱頭吸引更多民眾投資，並用來管理投資人的帳務資料。

因陸續有投資人血本無歸，憤而檢舉，檢警一查發現，ANB集團吸金逾1.3億元，根本未實際投資馬來西亞房地產，被害人至少有160人，北檢今年3月11日指揮刑事局，兵分7路前往台北、桃園、台中等地同部搜索，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證。

搜索行動拘提到李男，另通知張弘毅、陳鴻國、沈允中到案，並向台北地院聲請扣押李男等人20多個帳戶內的1700多萬元獲准；檢警後續再策動高全祿投案，追回德意志銀行新加坡分行的373萬元美金，今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例罪起訴5人。

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