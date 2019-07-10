糗呆了！開車自撞護欄側翻 駕駛第1句話竟是…

2019-07-10 11:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕糗呆了！國道3號彰化和美交流道出入轉彎口，本月5日發生一起小貨車自撞車禍，1名男駕駛開車行經案發地，不知何故車子突然失控，撞上路旁護欄，擦撞當下車子側翻90度停止，但年輕的謝姓男駕駛出事驚嚇回神過來，擔心的是竟然是自己疑因沒有駕照，害怕警察來查，竟要同車王姓友人幫他頂罪。

這起車禍過程的行車記錄器影片被PO上臉書「爆料車界」（爆料+對質），引起熱議，影片中看到車子側翻後，車內物品散落滿地，緊接傳來「我沒駕照等一下說是你開的…」的說話聲音，疑因肇禍的男駕駛顧慮無照駕駛被揭穿，要受罰。

國道7隊分隊長鄭惟心說，這是一起車子行經國道交流口出口匝道轉彎道，因為操作不當擦撞護欄，引發翻車的意外事故，警方監看行車記錄器影片發現過程可能有些疑慮，會再請雙方當事人到案說明重新調查。

依法規，這起自撞車禍事故，若涉及無照駕駛，駕駛人將會被開罰6000元到1萬2000元不等，駕駛人和同車友人若如影片中對話發生換人駕駛的情事，涉及司法偽造文書罪嫌，一旦屬實將吃上官司，得不償失。

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