13年前圍毆藝人包小柏 躲過12年半追訴期免訴

2019-07-09 15:52

〔記者張文川／台北報導〕藝人包小柏13年前華視錄「快樂星期天」綜藝節目時，被架至吸菸室遭一群人圍毆，檢警隨後逮捕黃、張、王姓3名男嫌，依妨害自由、傷害等罪起訴，張、王已受到法律制裁，但黃男在審理時逃跑被通緝逾12年半，如今已超過追訴期，台北地院今判黃男免訴。

包小柏是在2006年1月12日，赴華視擔任「快樂星期天」來賓參加錄影，傍晚5時突有多名男子現身攝影棚，向包小柏揮手，包小柏離開休息室去查看，卻被其中一男架進吸菸室，向包小柏嗆聲說：「你講話小心一點」，呼包小柏巴掌，打飛包小柏的眼鏡，3男接著圍毆包小柏，現場一片混亂，過程約2分鐘，工作人員合力將拉開3男。

警方將鬧事的時年23歲黃男、22歲張男、24歲王男移送法辦，他們口徑一致供稱，不滿包小柏講評時的毒舌言論，「專損新人、專捧大牌」，氣不過而起意教訓包小柏。

案發前1個月、2005年12月，正好發生藝人余天的兒子余祥銓，上「快樂星期天」挑戰「藝能歌喉戰」單元，演唱一曲「找自己」，不但走音還大忘詞，被評審包小柏批評「余祥銓，你是藝人嗎？你受過訓嗎？」、「拿了麥克風就是歌手啊？有了樂隊老師幫你伴奏，你就是天王了嗎？這只是變成你高級的卡拉OK場所」，評審們一致把余祥銓轟下台，風波轟動一時，不久包小柏就被圍毆了。

檢警調查，王、張2男下手當天專程從雲林搭車北上，在桃園與黃男會合，再赴華視附近的咖啡廳等候，確定包小柏到場後就進入打人；警方訊後依妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌送辦，檢方起訴後，黃男屢傳不到而被法院通緝。

判決指出，全案發生於2006年1月12日，檢方同月16日啟動偵查，同年6月12日起訴3男，2006年6月22日北院受理分案，追訴權時效為12年6個月，時效計算至今年5月15日期滿，但黃仍逍遙法外，逃過追緝。

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