汐止保姆疑虐童 男童被摔到腦出血引發癲癇

2019-07-09 12:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名陳姓媽媽5月20日晚間接獲保姆電話指出，孩子喝完奶之後就翻白眼，趕緊通報家長。醫師初步檢查男童因顱內出血引發病徵，無明顯外傷。男童母親認為兒子是因保姆照顧不周，頭部受創，憤而提告，並將此事PO在網路上提醒大家小心。汐止警方已偵訊相關人員，並將案件依涉犯業務過失傷害罪移送士林地檢署偵辦。

該名母親在網路上PO文指出，自己的兒子委託給建成路上一位保姆照顧，但孩子被保姆摔到腦出血引發癲癇，當天半夜緊急開刀（縫了近20針醫生說新舊的腦出血都有，表示不只摔一次）。

本來想說這件事情和平落幕，但該名保姆卻稱她沒帶24小時，是母親自己摔得也有責任，為了避免類似案件再發生，所以公開她的姓氏及居住地，希望不要再有無辜的小寶貝被殘害。

一名熱心網友將這位母親的文章轉PO到臉書社團上，一起呼籲大家要多小心。

據悉，汐止警分局案發隔日獲報後，積極偵辦，馬上約談涉案保姆及相關人證作筆錄，目前案件已移送到士林地檢署偵辦當中。

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