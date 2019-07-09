為錢翻臉 外遇男火燒小三成重傷 二審判刑12年

2019-07-09 10:42

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園已婚男子曾浩喬偷吃羅姓小三，卻因財務糾紛等細故與其爭吵，一時氣憤把她燒成火球，致全身70%燒燙傷，連耳朵都燒不見了，羅女送醫途中不斷大喊「曾浩喬」三字，生怕死了就沒人知道是他做的，高等法院8日依殺人未遂罪曾男12年徒刑，可上訴。

63歲的曾浩喬與49歲的羅女濃情密意時曾同居，就算被曾妻抓姦仍不分離，後卻因財務問題而感情劣化，2017年間兩人在房屋外面再度為了錢吵架，曾男不滿羅女當天早上不接電話也不回電，一時暴怒，竟抄起手邊的汽油桶嗆聲「乾脆把你潑死，錢就不用還」，拉扯間，曾男竟真的朝她潑汽油，並引燃枯葉樹枝丟到她身上，羅女瞬間燒成火球。

「救命啊！」羅女痛到放聲尖叫，曾男不顧情誼當場落跑，屋內正在賭博的牌友聽到淒厲叫聲，趕緊出門查看協助滅火，羅女擔心就醫途中身亡，不斷向救護員喊著「曾浩喬」，希望留下證據；曾男則在逃亡5天後投案。

羅女雖然保住一命，但耳朵被燒爛、手指頭截肢、嘴巴萎縮、鼻子堵塞，全身七成燒燙傷，面部毀容身軀變形，終日得穿壓力衣復健，身心遭受極大煎熬，出庭時聽到曾男辯稱「她自己跑到火堆上」、「拿汽油桶往自己淋」，更氣到罵他「胡說八道」。

羅女指控，曾浩喬財務情況不佳，她還借他不少錢，沒想到當天只是要他還錢，竟遭辱罵，曾男氣憤之餘掏出汽油桶，威脅燒毀家具，在她出手制止後，曾男反把汽油潑到她身上，嗆明「乾脆把你潑死，錢就不用還」，她未放在心上，轉身要去換衣服，就在此時，曾浩喬突把已點燃的枯葉樹枝往她身上扔，改變了她的餘生命運。

曾男則否認行兇，辯稱當天早上有牌客到他的鐵皮屋賭博，負責收錢的羅女始終電聯不上，兩人才會吵架，而後他在屋外燒堆肥，脾氣火爆的羅女到場突嗆「你把我燒死好了」，拿汽油桶自淋，他被瞬間大火與慘況嚇到，才會躲起來；曾男強調，若非羅女自淋汽油，「耳朵會燒的那麼嚴重嗎？」、「正面為何沒什麼傷？」，批評她「白賊話一流」。

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