撞破豪宅立鐘賠30萬元 小家教強制執行搬回立鐘

2019-07-08 12:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市家教老師翁紹偉到蘆竹區「中悅新天鵝堡」豪宅社區上課時，經過大廳不慎撞破歐式立鐘，被求償30萬元重置費用，他賠償後自力修習法律討回瑕疵立鐘勝訴確定，但管委會以沒收到判決結果等理由，未透露立鐘身在何處，桃園地院民事執行處今天會同翁男，到社區現場強制執行，原來立鐘已被移置社區地下室，翁男也順利將高216公分的立鐘搬回，讓這場豪宅社區與「小家教」的立鐘戰爭落幕。

全案起因於翁男2015年到社區上家教課時，行經大廳時不慎摔倒，撞破立鐘下方的雕花裝飾，雖然修復費用僅約2萬元，但管委會認為立鐘「無法恢復原狀」、在市場已無價值，提告後法院判決翁男須賠償30萬元重置費用，等於重新買一個的費用；翁男在付完賠償金後，反過來提告討回瑕疵立鐘，桃園地院民庭法官認為，翁男既已賠償重置費用，社區就無再保有瑕疵立鐘的權利，今年1月判翁男勝訴，管委會未上訴、判決確定。

判決確定後翁男向法院聲請執行，管委會以沒收到判決結果等理由，未透露立鐘身在何處，因此，民事執行處人員今天會同翁男到社區強制執行，立鐘已被移置到社區地下室，現場確認後點交給翁男搬回。

翁男說：「他這個『小家教』終於討回立鐘。」之後可能會為它尋找「有緣人」吧，若有人有意願收購也歡迎與他洽詢。

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