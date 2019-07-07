網路PO廢文想學鄭捷被肉搜 下場是這樣

2019-07-07 18:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣1名鄧姓男子，去年8月僅因情緒差，在臉書《爆廢公社》發文，指「我心情很差 鄭捷那個廢物才殺幾個 那能叫殺人？我能殺更多」，此文一出被網友肉搜且報警處理，深怕鄭捷隨機殺人事件重演。鄧男落網時坦承是情緒不穩，才隨便PO文發洩，並沒有此意圖，已很後悔，但新竹地院法官仍依恐嚇公眾罪判刑2個月，緩刑2年。

判決書指出，鄧姓男子明知台灣曾發生鄭捷在捷運江子翠隨機殺人的案件，且此事件震警社會，造成全台人心恐懼，但鄧男竟在去年8月中旬，只是因一時情緒不滿，就在有上萬網友的臉書社團《爆廢公社》發文，內容包括「我心情很差 鄭捷那個廢物才殺幾個 那能叫殺人？我能殺更多」等言論 ，讓網友看了害怕，也開始肉搜，要阻止可能再出現一個鄭捷。

網友肉搜鄧男後也報警處理，台北市警察局刑警大隊連夜趕到新竹縣逮捕鄧男。鄧男見警方上門整個嚇傻，坦承是因情緒不佳，才PO文發洩，並不會真的這麼做，也感到很後悔。

判決書指出，鄧男在網站社群上散佈恐嚇公眾的言論，對於公眾安寧已造成危害，所為實應非難，但念及其坦承犯行，是一時失慮違法，犯後態度良好深具悔意，相信鄧男經此次偵審程序及科處刑罰的教訓後，會知所警惕，相信其無再犯之虞，依恐嚇公眾罪，判鄧男2個月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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