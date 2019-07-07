又見狼師》夫妻都給狼師教過 爆料：要女同學到密室「跳體操」

2019-07-07 07:16

〔記者王捷／台南報導〕台南一對李姓夫妻剛好都給狼師張博勝教過，李姓丈夫說，妻子讀國小時張是班導，曾要求妻子與同學到密室跳體操，最後只選一名女同學留在密室單獨相處，在裡面發生什麼事，沒人知道。

李男說，他對張博勝有印象是因為張對男同學相當惡劣，對女同學卻相當好，張曾是他的電腦老師，5、6年級的時候張師當全班的面罵他是「狗」，他氣不過上前打了老師。妻子則跟他說，班上有很多同學都到台北開了記者會，當時張男是妻子的班導，曾要求妻子到密室跳體操給張男看。

李男轉述，妻子印象最深的是，張男在沒有上課期間，要求妻子與另外兩個女同學到視聽教室，把三位女同學都帶到有隔音的中控室，要求三人跳體操給張男看，張博勝看完後，單獨留下一名女同學，並要求妻子與另外一位同學出去。

由於中控室有隔音，當時李妻看不到中控室裡面，同學從中控室出來以後感覺怪怪的，但也沒有說什麼，也不知道中控室內發生什麼事，李妻還記得當時問張男，為什麼要在非上課時間跳體操給老師看？之後張博勝就再也沒有找過她，改找其他同學。

李男說，女兒即將就讀國小，他絕不允許這種事發生在自己女兒身上，新市人也大多知道張男住在哪裡，曾經登門找張博勝出面討公道，但是張博勝已經躲起來了，希望政府能重視這個問題。

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