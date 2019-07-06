7/6 今彩539頭獎開出1注 獎落新北市林口區

2019-07-06 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月6日）開獎的第108000161期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市林口區文化二路一段54號1樓的「金大亨彩券行」開出；第108000161期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000161期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、09、10、11、12、14、15、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共233注中獎，每注可得500元；肆獎共2728注中獎，每注可得100元。

第108000161期今彩539中獎號碼為「09、19、28、29、32」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共5701注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8136注中獎，每注可得50元。

第108000161期39樂合彩中獎號碼為「09、19、28、29、32」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共182注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5159注中獎，每注可得1125元。

第108000161期3星彩中獎號碼為「082」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000161期4星彩中獎號碼為「5138」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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