路邊停車好難？三寶這樣停車... 警察看傻眼

2019-07-06 19:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局交通分隊接獲一起交通事故案的報案，施姓車主說，他把車停在南區五權南路住家附近，左側卻被擦撞，希望警方幫他找出肇事人，警方調閱監視器，卻見頗為誇張的停車過程，75歲洪姓老翁，開車想倒車進入停車位，停車空間頗寬敞，他卻抓不準角度，進而擦撞施男的廂型車，更差勁的是，老翁停好車後，不查看施男的廂型車，隨後逕自離去，警方依道路交通管理處罰條例開罰，可處1000至3000元罰鍰。

三分局交通分隊日前接獲報案，施男指自己愛車左側車身，有一道明顯的痕，但他不清楚是誰撞上他的車，希望警方能找到肇事者，讓他可以向對方求償，警方立即調閱監視器，很快掌握車牌號碼與75歲的洪姓駕駛人。

洪姓老翁說，當時下著雨，他停車時角度沒有抓好，突然聽見碰撞聲，自己下車查看後離去，他不知道自己擦撞對方汽車，警方卻從監視器發現，老翁想要倒車，將車停入停車格，卻在調整倒車角度的過程中，擦撞施男的廂型車，施男的廂型車還明顯晃動了一下，老翁卻是從容不迫地將車停好後，下車察看自己的愛車，但卻一眼都沒有去檢查廂型車，沒多久之後，老翁再次上車，將汽車駛離現場。

分隊長蔡興邦表示，洪姓老翁倒車撞上路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依道路交通管理處罰條例62條開罰，可處1000至3000元罰鍰。

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