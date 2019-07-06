高雄市吸毒年齡下降 產婦生下胎毒寶寶

2019-07-06 14:22

［記者黃旭磊／高雄報導］新生兒於懷孕過程遭母親吸毒侵害，市長韓國瑜探視關懷。

胎毒寶寶為懷孕婦女吸食毒品，毒品經由母體胎盤進入胎兒體內，使得胎兒間接性吸毒，出生後易哭鬧且難照顧，有鑑於毒害嚴重，韓國瑜親訪胎毒寶寶小倫（3歲）及寄養家庭父母，致贈火車玩具及糕點感謝付出。

韓國瑜今天說，吸毒年齡層下降，不少未成年吸毒母親垂直感染給寶寶，衍生社會問題，呼籲民眾勿因好奇而危害後代，讓新生兒健康長大。

社會局代理局長葉玉如說，小倫罹患「新生兒戒斷症候群」，非常不好照顧，生母產後私自離院，經社工訪視調查發現，生母親職功能薄弱且與親友關係不佳，先由保母照顧，再轉寄養家庭安置照顧。

寄養媽媽表示，小倫易哭鬧，夜間照顧時較難以入眠，加上於母體時鈣質吸收不佳，體重較輕，生長發展曲線較同年齡孩子低，活動力也差，照顧時備感艱辛。

局方表示，小倫寄養爸爸從事教職，媽媽為家庭主婦，擔任寄養工作有8年，小倫為第4名寄養童，而寄養家庭給予孩子大愛，鼓勵民眾加入關懷弱勢。

前鎮社福中心現有14名胎毒寶寶，年紀最小者11個月大，最大7歲，陸續安置於寄養家庭、安置機構或保母處所，胎毒寶寶常面臨父母反覆多次進出監獄，難以長期穩定成長。

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