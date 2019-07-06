撕衣「硬上」傳播妹想給6萬紅包 廚師下場是這樣...

2019-07-06 10:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓廚師到KTV喝酒，叫來傳播妹小莉坐檯陪酒，對貌美的小莉很心動，邀約性交易被拒，在KTV包廂內「硬上」，還把小莉的洋裝扯破，經紀人察覺異狀質問林男，林男還反嗆「不然我娶她當老婆，看要多少錢，我包紅包給她」，法院審理時，林男辯稱是你情我願，他可以給小莉6萬元紅包，小莉拒絕並求償100萬元，台中高分院發現林男財產總額近59萬元，判賠小莉30萬元，相當他財產總額將近一半，全案確定。

判決書指出，林男在2017年8月29日跑到KTV喝酒，透過KTV叫來小莉（化名）陪酒，坐檯費每節50分鐘1200元，林男見小莉貌美，消費4節支付4800元，結束後私下邀約小莉性交易，小莉答覆「這不在我的工作範圍內」，事隔20天後，林男在同年9月19日凌晨又到KTV，透過經紀公司叫來小莉陪酒。

小莉指控說，進入包廂僅10分鐘，林男就動手施暴，把她身上的黑色細肩帶洋裝撕破，後面拉鍊扯壞，經紀人來接她時，見她臉色難看，洋裝撕破且拉鍊扯壞，背部赤裸而一再追問，她才吐露被性侵害一事，經紀人打電話質問林男，林男卻反嗆，「不然我娶她當老婆，看要多少錢，我包紅包給她」，經紀人遂陪同小莉報警。

刑事部分，台中高分院依強制性交罪判刑4年2月，目前上訴三審中，民事部分，林男只願意給6萬元紅包，小莉拒絕和解，提出民事訴訟索賠100萬元，不過，台中高分院認為，損害賠償在實際加害程度與損害是否重大之外，還要考量雙方地位身分與經濟狀況，林男與小莉都是大學畢業，小莉目前是家庭主婦，林男目前無業，案發時財產總額將近59萬元，判決應賠償30萬元，亦即林男財產總額將近一半，判決確定不得上訴。

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