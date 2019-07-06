壓倒女店員抓乳 惡男拿4張診斷書瞎掰這個理由....

2019-07-06 07:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚且育有子女的白姓男子，去年5月在台中市一家文件店內，見女店員小芳年輕貌美，竟假裝摔倒將小芳撲倒在地，抓捏小芳的乳房強行猥褻，法院審理時，他拿出4家醫院的診斷書，證明自己膝蓋曾受傷，辯稱舊疾復發摔倒，法官卻發現，他膝蓋確實曾受傷，卻是在13年前，一審依強制猥褻罪判刑8月，他上訴二審，仍瞎扯舊疾復發，台中高分院認為他態度差，小芳出庭時發抖哭泣，顯示傷害極深，「加碼」4個月，改判此惡男1年徒刑。

判決書指出，大專畢業從事機械組裝的白男，去年5月20日傍晚，於台中市一家文具店假裝摔倒，先用右手強行環抱小芳，再把整個身體壓下小芳，之後，對倒地的小芳，伸出狼爪抓捏乳房，小芳嚇得失聲尖叫，逃入櫃台內躲藏，白男才罷手離去。

台中地院審理時，白男否認犯行，他辯稱當時踢到鐵架子，右腳舊傷復發而癱軟，跌倒時不慎壓到小芳，他還拿出三軍總醫院、陳吳坤骨科診所、童綜合醫院、澄清醫院中港分院的診斷證明書，證明他右腳膝蓋確實受傷。

一審法官勘驗文具店錄影畫面，卻見白男案發前行走正常，沒有踢到鐵架，且不斷觀察小芳，見附近沒有客人，他突然加速往小芳方向前進，之後環抱小芳肩膀，彎身將小芳撲倒，小芳躲入櫃台後，他神色自若起身，走到店外騎機車離開，行走步履都正常，法官認為摔倒過程違反常理，顯示是強制猥褻。

法官還發現，白男拿出的4家醫院張的診斷證明書中，膝蓋受傷的治療時間是2001年至2005年，距離案發已有13年之久，更瞎的是，這13年來他從未復發，沒有求診記錄，卻在案發的翌日（5月21日）先跑去新竹的陳吳坤骨科申請診斷證明書，之後的1個月內，又連跑童綜合醫院、澄清醫院中港分院、三軍總醫院，求診並申請診斷證明書，顯示是企圖掩飾卸責之舉，據此依強制猥褻罪判刑8月。

台中地檢署與白男上訴二審，白男仍辯稱是膝蓋傷勢復發而摔倒，台中高分院不但不採信，還認定他行為惡劣，犯後態度又差，小芳出庭時發抖哭泣，顯見甚為恐懼、陰影甚深，量刑8月太輕，「加碼」4個月，改判徒刑1年，可上訴三審。

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