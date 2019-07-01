酒駕新制宜蘭首罰！乘客借車給醉男騎 連坐受罰還被吊照

2019-07-01 16:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕酒駕新制今天0時起上路，宜蘭縣邱姓民眾，今凌晨3時19分許騎車行經礁溪鄉中山路與興農路口，被警方攔查，酒測值達0.29，後座沈姓乘客則因新制，被開出連坐罰單，且沈女還是車主，警方另依「道路交通管理處罰條例」，送出第3張罰單，且吊扣牌照3個月，成新制上路不到3個半小時，宜蘭首件取締案件。

今年3月立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」多項條文修正案，新制7月1日起加重汽機車酒駕罰鍰，另新增同車乘客也要連坐處罰，可處600元至3000元罰鍰。

今凌晨3時19分許，邱姓男子載著沈女行經礁溪鄉中山路與興農路口，被警方盤查，酒測值達每公升0.29毫克，邱男被依公共危險罪送辦；至於後座沈女，則受新制規定，警方另送出首張連坐罰單，可處600元至3000元罰緩。

據了解，警方查出該輛機車車主為沈女，但沈明知邱已飲酒，卻仍將機車借給他騎，因此再依違反「道路交通管理處罰條例」第35條第7項，送出第3張罰單，沈女須面臨與酒駕被抓相同的罰鍰。

宜蘭警方表示，依照酒駕新制，酒精濃度達每公升0.15毫克者提高罰則，機車1.5萬至9萬元、汽車為3萬元至12萬元罰鍰。，二犯不論輕重直接罰到法規上限，機車9萬元、汽車12萬元；三犯不論汽機車，以二犯的罰鍰再加9萬元；若再犯，罰鍰逐次累加9萬元，無上限。

至於酒駕拒檢拒測，警方則說，拒檢首次開罰18萬元、第2次36萬元、第3次54萬元，採逐次增加。自行車、電動自行車等慢車駕駛人酒駕罰鍰提高為600至1200元；拒測則為2400元。

警方表示，酒駕新制上路後，今晚會針對轄區道路展開全面稽查，呼籲駕駛朋友千萬不要有僥倖心態，酒後冒險自己駕車回家，以免害人害己。（17:11更新）

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