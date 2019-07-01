到宅維修冷氣菜鳥遭電死 負責人、老鳥被起訴

2019-07-01 14:06

［記者鄭淑婷／桃園報導］張姓男子於2017年10月5日，接受公司指派與37歲吳姓同事，一起到桃園市中壢區某居酒屋維修冷氣，沒想到在維修過程因漏電遭電死，檢方指出，事發時張男沒有配戴電工安全帽、絕緣防護具或其他必要的防護器具，公司38歲張姓負責人、吳姓同事，只因維修地點是「住宅」，而疏忽未善盡督促、提醒責任，吳姓同事也未依作業程序先檢測有無漏電情形，偵結依業務過失致死罪嫌將兩人起訴。

起訴指出，當天張男與吳姓同事一同前往維修，吳姓同事為了試機、確認冷氣運轉情形，要張男到2樓分離式冷氣室外主機放置處查看，他則負責啟動冷氣機電源，豈料，啟動後室外主機有漏電情形，張男因未穿任何防護器具，導致雙臂受電擊灼傷，送到醫院前心肺功能已停止，經搶救雖然恢復生命跡象，仍於27日因呼吸衰竭宣告不治。

由於案發時兩人車上沒有放置絕緣防護器具，張姓負責人在勞動檢查處訪談、偵訊時，坦承因維修地點算是一般住宅，照往例不會穿戴防護器具，即使觸電也只是有感覺、不會太嚴重，所以沒有提醒兩人要帶防護器具出門，而他當天指示從事冷氣維修已5、6年的吳男負責維修，才來5個月的張男從旁學習，照理試機時，應是由吳姓同事去查看主機，且必須事先用電錶測試有無漏電情形。

吳男則供稱有指示張男到2樓察看主機，他在1樓負責啟動電源，張男沒穿戴防護器具、車上也沒有擺放，通常只有去大公司維修電器才會穿，一般住家不會；現場證人也稱，有聽到吳男指示張男查看主機並觸摸冷媒管等。

另有證人證稱，一般對低壓電路電器進行修繕，有「斷電」、「檢電」、「隔離」、「穿防護具」作業流程，當天不但沒有先行檢測有無漏電，張男也未穿上防護具，主機外殼有漏電、測得電壓為191.2伏特，因此，檢方認為張姓負責人、吳姓同事皆有疏失。

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