獨》酒駕新法上路代駕服務夯！業者單趟爽賺5500

2019-07-01 12:49

〔記者許國楨／台中報導〕酒駕新法7月1日起上路，全國警方同步連續3天大執法，台中有代駕業者聞到商機早替官方向客戶宣導並順勢推出「客製化」服務，今天凌晨遠赴墾丁替客戶代駕回台中，單趟就收費5500元，據了解，該名客戶前兩天開車南下遊玩，昨晚喝了酒才驚覺今天一早要上班，擔心長途開車稍有不測恐成酒駕新法祭品才電召代駕，但相對新法高額罰款仍覺得很划算。

酒駕新法7月1日起上路，台中市警局配合全國警方同步規劃，自今天凌晨零時開始連續3日酒駕大執法，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，同時藉由勤務執行讓市民知悉酒駕新制上路，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，貫徹「酒駕零容忍」執法決心。

而台中有代駕業者早聞到商機，最近除密集發送酒駕新法到各個群組，也順勢公告代駕價格及所謂的「客製化」服務趁機推廣，沒想到新法才上路就接到第一筆生意，業者「小綜」說，該名客戶住台中，前兩天趁小孩放暑假開車載家人南下墾丁度假，昨晚最後一天與友人喝到太高興，才驚覺隔天一早就要上班。

他擔心長途開車稍有不測恐成酒駕新法祭品，連同車內超過18歲的家人都要連帶處罰，索性電召代駕，雖然單趟就要5500元，但相對新法的高額罰款，且又能免去疲勞駕駛等風險，還是覺得很划算。

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