盜領華南銀大戶存款逾億元 資深襄理承認挪用被聲請延押

2019-07-01 10:56

〔記者錢利忠／台北報導〕華南銀行先前爆發重大內控疏失，曾於萬華及新生分行擔任理財專員的襄理張秀米（已調總行），深耕客戶多年而被同事封為「土地婆」，她卻於14年前開始濫用客戶信任，盜領10多名大戶存款1.5億元；張秀米及丈夫翁明鈞、小叔余明滄等3人今年5月到案後，張、翁2人遭羈押至今，台北地檢署考量2人仍有羈押必要，已向法院聲請延押。

張秀米被傳喚到案後，原被諭令500萬元交保、翁明鈞、余明滄2人各被諭令200萬元交保，但3人覓保無著遭聲押，後來法官裁定張、翁2人羈押、未禁見；余明滄則被限制出境、出海及住居後獲請回。

檢方獲報，張秀米涉嫌從2005年開始，利用接觸多名大戶的機會，勾結丈夫等親友，以填寫提款單或借貸等方式，陸續侵吞10多名大戶的存款，每名受害存戶至少損失上千萬元，不法所得流向其丈夫擔任董事、小叔擔任董事長的豐茂國際公司，張秀米則出任該公司監察人。

檢方調查，張秀米直接將不法款項從客戶的帳號轉匯至豐茂國際，每筆匯款都被留下單據紀錄，成為鐵證。張秀米庭訊時對於被控盜領客戶存款一事，承認部分犯行，辯稱因豐茂公司虧損，她才利用客戶的信任，鋌而走險盜領。至於翁、余2人則否認犯行。

華南銀則曾表示，華南銀是在今年4月25日進行客戶關懷行動中，提醒客戶主動對帳、了解資產時，客戶發現異常檢舉，華南銀隨即在4月26日展開內部調查，同時通報金管會、移送檢調。華南銀表示，已對張女提出法律上追訴程序，客戶權益受損部分，若未來調查歸責於銀行部分，華南銀絕對會負起完全責任。

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