拉老闆娘乳頭、捏女侍豪乳 淫男獲原諒仍被判刑

2019-06-30 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名李姓男子2016年在卡拉OK店唱歌，竟把手伸進老闆娘小妤（化名）衣內揉胸，還把乳頭拉到罩杯外，遭到小妤反抗，他遂把狼爪轉向另名胸前偉大的服務生小夢（化名），以相同方式搓捏她的乳房，雖然雙方事後和解，但高等法院認為2女的強制猥褻告訴證詞已具結，日前維持一審8月量刑，可上訴。

2016年9月底，李男在小妤店內飲酒唱歌，3杯黃湯下肚色膽包天，見小妤身材姣好，竟從後面抱住她，並直接把手探入其領口內揉胸，還把左乳頭拉出罩杯外逞慾，遭到猥褻的小妤不敢得罪客人，只好抱辱閃躲反抗；未料李男不過癮，看到前來收拾桌面的小夢彎腰露出深長的事業線，色心再起，先用雙手把她的臉拉來自己的頭旁，再伸入她的衣內搓捏右胸猥褻。

2女以和為貴原未報警，但小妤男友得知此事怒不可遏，當場和李男扭打一團，2人均倒地掛彩，各自提出傷害告訴，小妤與小夢也提出猥褻告訴反制，形成訴訟大混仗。

而後李男分與3人達成和解，獲得原諒，小妤男友還在和解書上寫下「了解甲方（李男）並無桃園地檢署起訴書所記載之強制猥褻行為，一切都只是雙方的誤會」，小妤與小夢也表明不再追究，但因強制猥褻屬於公訴，法院仍依2女具結的證詞審理。

李男辯未硬揉2女胸部或拉乳頭，當天是為了給小費，才把錢塞入內衣裡，且就算不小心碰到胸部，也是性騷擾而非猥褻。

由法官許宗和（審判長）、潘翠雪（陪席）、黃玉婷（受命）組成的合議庭調閱現場監視器，發現李男確實對2女毛手毛，輔以小妤表示「我陪客人唱歌、喝酒，但不允許客人對我們做這些行為」，及小夢證稱「摸老闆娘胸部，老闆娘拒絕他，我有親眼看到」，判定揉胸為真。

雖然李男辯稱是給小費引發的性騷擾，但被小夢打臉「沒拿到錢」、「摸胸不在我的工作範圍」、「沒客人這對我這樣做」、「有推他不給摸」，合議庭認為有2女既然有反抗，那麼揉胸即屬強制猥褻。至於小妤男友在和解書上說的「誤會」，合議庭也認為那是他與李男間的協議，效力不及於小妤與小夢。

綜上，合議庭認為一審判2個猥褻行為各6個月，定應執行刑8月合理，維持原判決，不給緩刑。

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