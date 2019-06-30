買1000多張運彩抽中賓士車 找不到正本大獎落空

2019-06-30 17:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市林姓男子去年4月起，獲知運動彩券有「買運彩大獎跟著來」活動，他花了近半年的時間，陸續買了1000多張彩券，以票號及個人資料登錄參加抽獎活動，真讓他抽中了大獎賓士轎車，但就在準備開心領獎之際，接到主辦公司通知，需提中獎彩券正本始能領獎，讓他從天堂掉到地獄，一狀告到法院，法院最後仍判他敗訴無法領獎。

判決指出，林姓男子從去年4月20日至9月13日間連續購買了1000多張運動彩券，就是為了參加「買運彩大獎跟著來」活動，陸續將運動彩券票號及個人資料上官網登錄。

在去年10月間，第三波抽獎活動中，果然讓他抽中所登錄之彩券票號，主辦單位以手機簡訊及電子郵件通知他抽中「BENZ、型號A180 AMG Line 」之白色轎車一輛。去年10月2日林男也依規定先匯1成的稅款16萬1000元給彩券行。

沒想到在去年10月5日彩券行竟來電告知，需提出中獎票號彩券之正本始能領獎，10月25日前提出，否則將被取消中獎資格，而他當時買的彩券在登錄之後已不知去向，讓他從天堂跌落到地獄。

林男一狀向橋頭地院提告，要求給付活動獎品，指彩券活動之宣傳海報並未明確告知詳細活動辦法，且登錄個人資料及彩券票號時，彩券公司所屬登錄軟體系統亦未明確表示須保留彩券正本，而須點入觀看大量文句方能知悉詳細活動辦法。

橋頭地院審理活動辦法中，確實有明確規定「保留彩券正本」領獎的規定，最後判林男敗訴。

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