「帝王病」發作 他癱坐高溫柏油路險脫水…

2019-06-30 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名大叔前天外出買完早餐，返家途中突然俗稱「帝王病」的痛風發作，導致手腳嚴重腫脹痛的癱坐在高溫柏油路旁，儘管距住處不到一百公尺卻怎麼也回不了家，這一坐竟是一上午，加上烈日當中差點曬到中暑，幸警方剛好巡經見狀立即將他攙扶起來並護送回家解危。

據了解，古代老百姓日子都很窮，而王公貴族們卻是每日大魚大肉，因此得痛風的機率也比較高，常引起拇指麻痛、腳趾劇痛、關節紅腫等症狀，歷史上許多著名的將相帝王都患有痛風，故痛風又稱為「帝王病」。

而台中市第五分局水湳派出所巡佐莊忠義、警員瓦力司比尤當天中午巡經轄區雷中街時，發現50歲的高姓市民倒臥路旁，表情痛苦，因當時正即中午艷陽高照，警方唯恐衍生中暑等意外立即將他扶起詢問狀況，高男表示，稍早步行外出到中清路買完早餐，返家途中因為痛風發作，導致手腳嚴重腫脹癱坐在地。

高男說，可能因為天氣太熱，大家都躲在家裡沒出門，加上他也忘了帶手機出門，才會在高溫的柏油路上坐了快一上午都沒人發現，所幸沒有脫水情事發生，這下原本買的早餐可能要變午餐了，警方關心詢問是否需要送醫治療，高男表示住家就在附近不遠處，警方隨即攙扶使用助行器的高男一路走回家。

此時高男家屬也對於高男買個早餐怎麼買這麼久感到憂心，正準備出門找人時就看到警方陪同高男抵達，頻向員警的幫忙致謝表示，幸有員警的付出與協助，讓這個社會更加溫暖！

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