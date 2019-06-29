台南官田外勞宿舍凌晨火災 10名外勞跳樓逃生6傷

2019-06-29 09:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區工社西街一處外勞宿舍，今天凌晨發生火災，黑煙往上衝，住二樓的10名外籍移工疑因逃生通道小，急著從3、4公尺高的二樓跳樓逃生，有6人的腳、腰在墜落時受傷送醫，目前有4人住院治療。

火警地點在南市官田區工社西街25巷一處外勞宿舍，現場為二層樓RC構造建築物供外勞宿舍使用，住有80多人，分一樓23人、二樓60多人。

台南市消防局在今天凌晨獲報後在2點34分到達現場，出動24車55人救援，3點06分火勢撲滅。

起火點疑在一樓聯誼廳、辦公室後方，冒出黑煙往上竄，住一樓的很快逃出宿舍，住二樓的因黑煙阻擋後方逃生通道，不少人往中央前方樓梯下樓，但因擠在陽台通道，有10名移工竟從二樓跳樓逃生，有人跌傷，有人跌到樹叢。

消防人員共計載送10名外籍移工分送柳營奇美、麻豆新樓醫院就醫，受傷有6人，送4人到衛福部新營醫院預防性觀察。

消防局調查外勞宿舍起火燃燒，一、二樓燃燒面積共計約20平方公尺，財損共計約10萬元。

南市消防局長李明峰上午也到火警現場勘查。指示各分隊全面徹查轄內外勞寄宿舍相關場所並造冊呈報各大隊彙整。針對類此場所依規定要求所有權人或管理權人加裝住警器，達到火災警示效果。對於外勞員工加強緊急避難教育訓練，提升逃生技能，加強外勞語言能力能直接向119報案，避免轉接仲介公司再㝷求報案延誤救災時效。

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