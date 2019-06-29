台南移工宿舍暗夜火警 10人跳樓逃生

2019-06-29 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕台南市官田一處移工宿舍於29日凌晨傳出火警，10名移工為了逃生從2樓往下跳，送醫救治後無生命危險。

綜合媒體報導，台南市消防局於29日凌晨2時27分許獲報，台南官田一處移工宿舍發生火警，隨即出動消防人員前往搶救，並於7分鐘後抵達現場。報導指出，該棟2樓建物共住88名移工，有10人從2樓跳下逃命，消防局將3人送往柳營奇美、3人送麻豆新樓、4人送部立新營醫院，救治後無生命危險。

報導表示，消防人員於3時6分撲滅火勢，一、二樓燃燒面積約20平方公尺，起火原因正在調查中。

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