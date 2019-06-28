男子闖入國道疑遭客運撞擊 大量出血命危送醫

2019-06-28 23:45

〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕國道一號28日晚間10點半發生一起離奇車禍，一名男子不知何故誤上國一北上7公里處，因夜色昏暗視線不佳，遭到後方車輛撞擊，血流滿地，當場失去生命跡象，消防隊員到場立刻施以CPR，目前已送往醫院急救。該起事故造成北上車流嚴重回堵3公里，目前仍在消化中。

據悉，該名男子年約60歲，目前無從得知為何突然出現在國道上，由於傷勢嚴重大量出血，現場血腥味瀰漫，在場人士無法判定有無酒味。國道警察已趕往現場處理，現尚未獲悉該名男子的真實身分。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法