6/28 雙贏彩頭獎開出1注得1500萬 獎落台中市

2019-06-28 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月28日）開獎的第108000154期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由台中市中區大墩里民權路130號1樓的「錢櫃彩券行」開出；第108000154期今彩539與第108000059期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000059期大樂透中獎號碼為「09、13、15、26、31、33，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共58注中獎，每注可得3萬6744元；肆獎共109注中獎，每注可得1萬2569元；伍獎共2221注中獎，每注可得2000元；陸獎共3023注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬190注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8377注中獎，每注可得400元。

第108000059期49樂合彩中獎號碼為「09、13、15、26、31、33」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共126注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3720注中獎，每注可得1250元。

第108000154期雙贏彩中獎號碼為「03、05、08、09、10、12、15、16、17、19、20、23」，頭獎開出1注，可得1500萬元；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共181注中獎，每注可得500元；肆獎共2546注中獎，每注可得100元。

第108000154期今彩539中獎號碼為「08、17、19、25、34」，頭獎摃龜；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共6201注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1327注中獎，每注可得50元。

第108000154期39樂合彩中獎號碼為「08、17、19、25、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共257注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6255注中獎，每注可得1125元。

第108000154期3星彩中獎號碼為「628」，正彩共279注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000154期4星彩中獎號碼為「9651」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法