勒死41歲女友 20歲醋男今當庭認罪

2019-06-28 14:21

〔記者溫于德／台北報導〕打零工的20歲張男與41歲曾女談姊弟戀，今年3月間，張男不滿曾女睡在男友人家，竟失手勒死對方，後拿房內大型美工刀割頸自戕未遂；張男被依殺人罪起訴。士林地院今天上午首度開庭，張男承認所有犯行，張男親屬則帶來張男遺書與日記，內容均是對張女的思念或充滿悔恨的字眼等，律師另請法院考量張男年紀尚輕且坦承犯行，從輕量刑。

張男與曾女是夜校同學，交往後同居在台北市大同區一處民宅內，今年3月15日，張男發現曾女幫黃姓男同事保管金錢後，兩度偷走曾女提款卡，盜領共4萬元。

3月22日，張男得知曾女前往黃男家過夜，氣得不想上班，在家等兩日直到曾女返家，並直接詢問是否在黃男家過夜？準備外出上班的曾女完全不予理會，張男一氣之下，徒手勒斃曾女，再企圖輕生不成。後因曾女同事發現曾女未依班表上班，找鎖匠破門，才驚見情侶一同躺在床上，曾女已身體僵硬冰冷、明顯死亡，張男則頸動脈破裂、未身亡。

張男6月12日被依殺人罪起訴，法院一度裁定張男交保，經高等法院發回更裁，士林地院昨再將張男收押。

而張男家屬今天帶來張男一份遺書與先前被收押時所寫的日記，並將影本交給法院；親屬庭後低調表示，張男寫的內容盡是「想妳思念妳」、「對最愛最愛的人」等字眼，因此盼張男服刑完畢能變成「正」的，否則浪費入監矯正的社會資源。

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