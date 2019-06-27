47歲資深經理太老？阿里巴巴台灣分公司非法解雇挨告

2019-06-27 15:31

〔記者溫于德／台北報導〕張男是阿里巴巴台灣分公司市場開發資深經理，不滿阿里巴巴以年輕化等理由，將他資遣，提告請求確認僱傭關係存在等；但阿里巴巴否認指控。台北地院審理後認定阿里巴巴非法資遣，判確認兩造間僱傭關係確實存在，並要按月給付13萬元直到員工復職為止，阿里巴巴同時須給付張男2225股股票，並按月提繳台幣7902元至張男勞工退休金個人專戶，仍可上訴。

判決指出，張男2008年起進入阿里巴巴任職，前年9月29日，總經理、人資主管告知他，「培養後面的人上來跟所謂的年輕化…這跟工作表現已經沒有那麼直接的關係了」、「但是這個公司繼續往下走，它很清楚的一個訊號就是他必須要越來越年輕化…」等，並因他已有年紀及阿里巴巴總部業務方向調整等原因，決定資遣。

張男認為資方資遣不合法，提告請求確認雙方僱傭關係存在，並要按月支付13萬月薪直到復職為止，同時須給付阿里巴巴2225股股票，且按月提繳新台幣7902元至勞工退休金個人專戶。

阿里巴巴辯稱，張男主要業務內容是推廣「一達通」業務，提供台商從大陸出口報關、結匯、退稅、物流、金融等一站式綜合服務，但因中國海關、稅務政策變化等，加上「騙稅」案件增加，「一達通」已全面停止；且實際上雙方曾協商，張男願意以優惠自願方案離職，事後卻反悔，藉故取回並塗銷同意書。

阿里巴巴也說，將47歲張男同批資遣員工共3人，均屬「一達通」業務部門人員，年紀分布在35歲至47歲間，而年齡層不同也代表阿里巴巴並非以「年輕化」作為資遣依據，況且，張男不想轉調現有銷售職缺、接受較低薪資待遇，阿里巴巴又無適當職缺可供安置，才會資遣員工。

勞工法庭法官林瑋桓認為，受一達通業務性質變更而影響的相關部門員工有半數員工獲得留用，前年8、9月還因其他員工自願離職、資遣或遭解僱等，而有職務出缺等情形，因此難以認定阿里巴巴有必要減少勞工；此外，阿里巴巴資遣張男時，也未善盡安置張男義務，不符合勞基法相關規定，上週五判阿里巴巴敗訴。

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