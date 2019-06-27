涉掏空華美電子42億元案 中國深圳普華行負責人到案遭起訴

2019-06-27 10:41

〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃公司華美電子（6107）及其大股東英格爾科技（8287），被控利用海外人頭公司與中國普天集團進行假交易，涉財報不實及掏空逾42億元；台北地檢署去年1月依違反銀行法、證券交易法，起訴華美董事長楊名衡、英格爾董事長兼華美總經理張志榮、華美前副董事長呂正東等3人。至於當時未到案而被通緝的中國深圳市普華行公司負責人陳孟鏘，日前落網，今天被依證券交易法等罪起訴。

檢方查出，楊名衡等人涉勾結中國普天，由普天向華美、英格爾下單，並支付120天到期的信用狀，英格爾再向普天所指定的境外供貨商下單，由供貨商出貨給普天指定的境外收貨人。楊名衡等人除了在信用狀到期後收取貨款，另以信用狀做為擔保向銀行貸款。

檢方調查，楊名衡等人所指定的收貨公司負責人，都為在台灣的人頭，且相關交易的收貨單也只是利用彩色列印充數備查，疑透過假交易美化財報。前年11月間，華美電子因無法出具財報而被停止交易，大股東英格爾也在同月認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌。

因兩家公司財報均揭露有鉅額應收帳款，且都與中國客戶普天集團有關，檢調才查出兩公司涉進行海外假交易，相關被告自2014年至2016年間，共涉掏空華美等公司逾42億元資金，華美與英格爾虛列的交易金額合計超過數百億元。

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