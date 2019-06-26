挾怨縱火害6命！被認定有就審能力 湯景華仍稱沒放火

2019-06-26 19:39

〔記者楊國文／台北報導〕52歲男子湯景華被控和翁祥智有傷害官司糾紛，竟因對方無罪而挾怨報復，3年前凌晨到新北市翁男三重住處縱火洩恨，造成翁家6人葬生火窟，一、二審均依殺人罪判湯死刑，最高法院依二審未做精神鑑定等理由發回更審，湯男多次主張他無就審能力，高院更一審今天開庭公布醫院的鑑定報告，認定湯男有就審能力，且理解、溝通和表達均正常，湯男當庭推翻一審自白犯罪說詞，指稱「我去過現場，但未縱火」，檢怒斥湯男說謊。

檢察官當場聲請傳訊李姓男子，證明湯男和翁祥智間有恩怨，湯男的律師團則聲請傳訊為湯男進行鑑定的兩位醫師，查明鑑定報告調查事項、如何完成調查報告等事項；高院受命法官廖建瑜指出，下次庭訊訂7月30日，將進入審理庭審理。

此外，今天庭訊後也召開湯男的延押庭，檢方指控湯男觸犯殺人重罪，且和被害人仍有仇恨未消，湯男是經警方逮捕到案，有串證和滅證之虞，應該延押；律師主張應獲交保，湯男則指稱他右耳失聰，特別是背部長一個雞蛋大小的腫瘤，醫院已排定將下月將開刀。法官指將評議後做出裁定。

湯景華2014年4月到三重一家小吃店用餐，期間抱怨服務態度差，且不滿老闆娘請他將濕雨傘放外面，雙方發生囗角，而翁祥智與老闆是朋友，他出聲制止，雙方爆發衝突，湯男因此告翁男傷害，但最後判無罪確定。

湯景華懷恨在心，當時還嗆聲「會討回來！」前年3月，湯男買了汽油跑去翁家縱火，造成翁男父母、姊姊以及叔叔、嫂嫂及堂妹6死悲劇，只有表哥獲救，而翁祥智當時在軍中服役，逃過一劫。

檢方偵辦時，湯景華坦承犯罪事實，卻辯稱只想給翁祥智教訓，不知道會燒死人，後又辯稱吃了安眠藥，不記得做了什麼事，但提不出事證，測謊也未通過。

新北地檢署認為，湯嫌只因不滿訴訟結果，就在暗夜報復，無視住宅區人口稠密，害死6條人命，因此依殺人等罪起訴，並請法院重判。一、二審均判湯死刑、褫奪公權終身。

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