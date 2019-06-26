電器過熱釀禍？湖口火燒厝濃煙密布 12歲女童嗆傷

2019-06-26 18:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉中山路三段巷弄一處民宅，今午突然發生火警，火勢迅速竄燒，屋內12歲女童自行逃出，但她吸入濃煙身體不適，緊急送醫急救，所幸生命徵象穩定；消防人員在50分鐘後控制住火勢，初步研判疑似電器因素引發火警。

消防局說，這棟3層樓住宅今午12點左右發生火警，勤指中心獲報後立即派遣湖口、新工、山崎車組到場搶救。12歲女童自行從2樓逃出，但有輕微吸入濃煙，腳有起水泡，緊急送仁慈醫院救治，所幸意識清楚，沒有大礙。

消防局火調人員下午現勘，初步調查，當時女童在2樓使用電器，疑似電器過熱，突然掉在地上後，因周邊有可燃物而引發火警，火勢一發不可收拾，濃煙密布。不過，確切的起火原因，尚待進一步釐清。

消防局提醒，民眾使用電器時務必謹慎，避免使用過久；家中儘量不堆置太多雜物，尤其要保持廊道暢通；離開住家房間前，也要記得檢查家電設備狀況，拔掉不必要的插頭。

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