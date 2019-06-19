只差5公尺就逃出... 南投鐵皮屋大火 屋主葬身火窟

2019-06-19 08:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮又見鐵皮屋民宅火警，也是3天來的第2起，裡頭獨居的男性屋主，雖然及時在睡夢中驚醒，但仍因火勢太過猛烈，只差5公尺就能從大門逃出，最後仍來不及逃生而活活葬身火窟之中，至於火災起火點及起火相關原因，均有待消防局進一步鑑定調查。

今日0時10分許，南投縣竹山鎮1處鐵皮屋突然竄出火光，隨後整棟屋子陷入一片火海之中，南投縣消防局竹山分隊接獲報案後，立即出動消防車4輛、救護車1輛、消防人員8人前往搶救，並群呼義消前往支援。

不過，因案發現場缺乏水源，消防局指揮中心遂再加派鹿谷、名間分隊前來支援，並佈署多條水線，一方面噴灑外牆降溫，同時防護隔壁建築物避免被火勢波及，另一方面則深入火場灌救，約在半小時內將火勢完全撲滅。

南投縣消防局指出，在救災過程中，附近居民便不斷聲稱，獨居的屋主尚未逃出，消防人員在撲滅惡火後，也冒險入內展開搜尋，結果在大門內約5公尺處發現屋主，可惜已氣絕多時。

消防人員說，該鐵皮屋是2樓建築，裡頭全是木材等易燃材料，以致火勢蔓延十分迅速，初步研判，屋主在睡夢中驚醒後，便立刻從2樓臥房往2樓大門方向逃生，無奈天不從人願，令人不勝唏噓！

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