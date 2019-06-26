退休警察就醫沒優惠？ 警政署：已1萬多人受惠

2019-06-26 16:59

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友在臉書發文指控，聲稱退休警察到榮總等公立醫院就醫，與一般健保民眾相比，僅享有免收幾百元掛號費而已，並無政府所說一切比照榮民福利的情況。警政署也在臉書發文澄清，「警察消防海巡空勤醫療照護實施方案」自今年5月1日實施，可能不少同仁與退休人員對該方案仍不了解，才會產生誤解；實際上該方案已有1萬多人使用，許多退休同仁都受惠。

網友日前在「中華民國退休警察人員協會總會」臉書專頁發文指控，他聲稱有同事因膽結石到高雄榮總住院切除膽囊，恰巧同病房（二人床）之隔壁病床，是一位退役中校。二人均屬同一病症、同樣病況、也同樣切除膽囊治療。但中校辦理出院時，不用繳費，但同事出院時，除了免收幾佰元掛號費外，病床費是每天1800元，林林總總共須支付7萬1050元，兩人就醫福利可謂天壤之別。

對此，警政署也在臉書發文澄清說，「警察消防海巡空勤醫療照護實施方案」方案實施前，網友所說的該名退休警察同仁，原須繳交費用為自費項目7萬1050元及健保部分負擔8717元（健保點數87174之10%），共7萬9767元；本方案實施後，該退休同仁健保部分負擔顯示為0，已優惠減免8717元，但仍需繳自費項目費用7萬1050元。

警政署重申，本方案相關優惠措施，於國軍及榮民醫院就醫優惠內容，為「免收掛號費」、「健保部分負擔由政府全額補助」；至於其他醫療項目仍需自費（如病房等級提升差額）。本方案比照國軍、榮民，是指「就診快速通關」、「急診優先收治」及「自費健康檢查、安置就養可享優惠折扣」等。

如果同仁還有其他疑問，可以到警政署全球資訊網方案專區查詢，或向全國警察機關人事室反映，均有專人可以為同仁解答。

警政署強調，本方案自5月1日實施以來，已有1萬多人次利用本項優惠措施，但仍有少數退休同仁尚未申請退休警察證，在此特別呼籲退休同仁逕洽原服務機關申請，以便享受優惠。

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