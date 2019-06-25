與父親公司股東決裂 「小冬瓜」挨告侵占獲不起訴

2019-06-25 17:06

〔記者錢利忠／台北報導〕殯葬達人「冬瓜」郭東修傳奇一生，6年多前去世後，兒子郭憲鴻（小冬瓜） 辭去父親成立的「菩提心禮儀有限公司」總經理職務，以「冬瓜」註冊商標成立「冬瓜行旅-單程旅行社」；菩提心股東質疑郭憲鴻在職時自肥調薪及侵占公司零用金等，控告郭憲鴻及賴姓女會計侵占等罪；台北地檢署調查後認定罪證不足，將2人不起訴。

「冬瓜」郭東修曾混黑道，後來金盆洗手改行從事殯葬業，曾幫忙收將近兩千具無名屍，遇低收入戶還免收喪葬費而博得好評，直到6年前冬瓜癌逝後，他兒子郭憲鴻與父親公司股東的經營理念不合，最後選擇離開自立門戶，前年1月間，以「冬瓜」註冊商標成立「冬瓜行旅-單程旅行社」。

郭憲鴻離開菩提心後，與菩提心股東撕破臉，他要求菩提心停止使用其父親郭東修的肖像做生意，反遭菩提心曹姓股東控告侵占及背信，指控郭憲鴻擔任菩提心總經理時，未經董事會同意自肥調薪，另涉侵占公司零用金等費用；此外，郭憲鴻以菩提心創辦人「冬瓜」名義招攬生意，涉侵害菩提心的利益。

郭憲鴻庭訊時否認所有指控，辯稱沒有侵占公司的錢財，且他接任總經理時，公司主管薪水都比他還高，基於公司治理的角度，才將總經理薪水調整至與一般主管相符的水準，而「冬瓜」肖像則是父親留給他的，他自立門戶才沿用「冬瓜」名義。

檢方調查，郭憲鴻擔任菩提心總經理時，所使用的出差費及零用金，若出現結餘都有歸還給公司，查無他涉侵占公司財物等事證，而菩提心的公司章程中並無規定總經理一職的薪水，難認定郭憲鴻涉自肥；另外，「冬瓜」肖像本來就是郭憲鴻所註冊，因此認定郭憲鴻及賴姓女會計被控侵占等罪的事證不足。

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