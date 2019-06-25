男硬拗分手砲 女口被塞衣染血、唾液成性侵鐵證

2019-06-25 07:22

〔記者王俊忠／台南報導〕酒吧女小真與周姓男友分手後，周男仍不放手，開車強載女方回家，還趁機以衣物、絲襪綑綁小真雙手，把白衣物塞進小真口中，再性侵得逞。周男辯稱那是分手砲、非違反女方意願硬上。台南地院法官查出塞進女方口中的衣物有小真血液與唾液DNA反應，認為如果是平和性交、為何把衣物塞進口中？依強制性侵罪判周男4年徒刑；周男還涉小真住宅竊盜案判刑8個月，合併應服刑4年6個月，還可上訴。

判決指出，周男與已成年的小真原是男女朋友關係，但在2017年12月中旬，小真要與周男分手，周想挽回這段感情不成，竟萌生怨恨報復念頭。

2017年12月22日凌晨3點許，周男開車到小真上班的酒吧，待小真下班時說可開車載她回家，小真原本無意與前男友再有牽扯，但拗不過周男糾纏、勉強答應，待車子到達小真租住處門口，周男再以尿急藉口要進屋上廁所，小真心軟再答應。

不料，周男一進房內即現出「狼形」，一再要求復合，未得小真同意，周即關上房門、不讓小真離開，接著把女方推壓到床上，因為小真不斷掙扎、喊叫，周男隨手拿起房內小真的衣物與絲襪綑綁女方雙手，再拿1件白色衣物強塞進小真嘴裡，並脫掉小真衣物、對其性侵得逞。

直到凌晨5點多後，小真為使「狼男友」離開，拿刀子作勢傷害自己，才迫使周男離開。此事後，小真不想再與前男友聯繫、見面，周男又涉於2018年1月24日下午再到女方租住處，破壞房門後進入屋內偷走1部液晶電視。小真發現後報警查辦這名狼、賊男友。

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