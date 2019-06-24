三寶婦追撞纏訟索賠 熱心男「車關」卡了1年半

2019-06-24 23:59

〔記者王捷／台南報導〕藍姓男子停紅綠燈時遭李姓婦女騎車從後方追撞，好心的藍男陪李婦去就醫，沒想到卻遭李婦求償，否則就提告，讓藍男直喊衰，從到警所作筆錄、開庭、申請車禍鑑定、再議，司法程序拖了超過1年半，這個月才做出不起訴處分，讓藍男脫離「車關」。

1年半年前，藍男騎著機車，腳踏板上擺著大包黑色塑膠袋裝的垃圾，當時他正在等紅燈，但號誌剛轉到綠燈約3秒，他的機車就從左後方受到撞擊，讓他重心不穩，但撞上他的李婦卻整人飛撲在地，身上有多處擦傷，藍男見狀上前扶起李婦，並陪李婦就醫，最後留下聯絡方式才離開。

沒想到李婦一摔，摔出到腎臟內膜出血，責怪藍男在機車踏板上放了包垃圾，害她出車禍，要求藍男賠償，否則就提告過失傷害，李婦當時向警方供稱，超車時突然覺得機車右方被拉住，失去動力才會車禍，但是藍男到警所也喊冤，認為他原本紅燈停好好的，李婦就撞上來，他還陪李婦就醫沒想到還被告。

雖然車鑑會的報告認定，李婦從左側超車，沒有保持安全距離，才導致自己車禍受傷，藍男沒有肇事責任，但是李婦仍反咬藍男超速、沒有注意安全距離讓她摔車。警員調閱監視器也證實，李婦騎車相當快，因此才會發生車禍。

從李婦開始提告後，藍男跑警所、地檢，大概快1年前，檢方認為藍男沒有肇事責任做出不起訴處分，但李婦不滿提起再議，只因為1個小車禍，司法程序拖了超過1年半才做出不起訴處分，讓藍男脫離「車關」。

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