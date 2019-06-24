虐嬰疑雲有人下指導棋？ 警闢謠：不可能隻手遮天

2019-06-24 19:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區保母涉嫌虐待女嬰一案，涉案保母的老公是台中市區內一個分局的派出所員警，他已經在上週請假，請假原因是一般休假，外界謠傳這位警察，對涉案的保母妻子「下指導棋」，檢警才會至今尚未拘提羈押保母，對此，該分局顯得很尷尬，大嘆「啞巴吃黃蓮」，不知該如何澄清，這位警察的長官說，一名員警不可能隻手遮天，如果要下指導棋，「找更專業的律師，不是更好？」

家屬質疑的「下指導棋」，包括涉案保母行使緘默權，對案情保持沉默等，部分網友甚至想探詢這名警察服務的單位。不過，這名警察服務的分局長官說，保母丈夫是派出所基層的外勤警察，他的表現積極平穩，女童發生事故送醫後已請假，但沒有特別交代請假的原因。

至於女童的家人與網友質疑，「警察老公對保母老婆下指導棋」，該分局強調，此案是由太平警方局偵辦，不是這位員警所屬的分局偵辦，並無衝突迴避的問題，太平分局也是依程序偵辦，並接受檢察官的指揮，這位警察不可能涉入偵查中的案件。

至於「下指導棋」之說，或企圖用警察身分影響太平警方偵辦，讓此案「大事化小，小事化無」，該分局強調，這是子虛烏有的猜測，警方辦案都有標準程序，如果要「下指導棋」，一個員警的法律專業有限，應該去找更專業的律師才對。

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