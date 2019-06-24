「泰山八寶粥」欽泰詐貸案 詹信夫不知情獲不起訴

2019-06-24 11:59

〔記者黃捷／台北報導〕從老牌食品企業「泰山」分割出去、負責銷售八寶粥、仙草蜜等食品的欽泰國際公司，涉嫌與中國企業製造假交易，向國內14家銀行詐貸164億餘元。台北地檢署日前依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴負責人詹舜淇、特助詹雅琳兄妹，今則認定詹父詹信夫、會計方俐婷2人不知情，處分不起訴。

檢方調查，詹舜淇2012年起在香港成立同名的欽泰公司等多間紙上公司，由中國籍龔姓女友居中引薦，與中國普天的子公司「北京巨龍」製造假交易，由詹雅琳負責採購，再請方俐婷持訂單、採購單向國內銀行貸款，詹信夫則做連帶保證人。

另自2013年11月起，詹氏兄妹又與中國普天、中國華勝天成製造假交易，以同樣手法成功詐貸，將貸得資金清償之前的貸款，「以債養債」完成資金循環周轉，4年間陸續貸得164億3359萬餘元。

直到2016年8月間詹舜淇與龔女起糾紛，龔女擅自挪用資金並指示中國普天停止與欽泰合作，導致欽泰無法繼續詐貸，資金周轉出問題，國內銀行近10億的呆帳追不回向檢調檢舉，全案才曝光。

檢調今年4月發動搜索，約談詹氏兄妹、詹父、方女4人，檢察官複訊後聲押詹氏兄妹獲准，詹父及方女分別以20萬元、5萬元交保，並於本月5日依違反銀行法、洗錢防制法起訴詹氏兄妹，建請法院從重量處8年徒刑。

至於詹父、方女均否認犯罪，詹父供稱他未參與公司治理，方女則稱只是受指示出面替公司貸款，2人均表示不知情，且無其他積極證據證明2人犯行，檢察官遂依罪嫌不足處分不起訴。此外，全案另有1名涉案員工至今未到案，北檢已發布通緝。

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