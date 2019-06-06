「泰山」第三代詐貸案移審 詹舜淇籌不到3000萬保金改收押

2019-06-06 19:18

〔記者張文川／台北報導〕從老牌食品企業泰山（1218）分割出去的欽泰國際股份有限公司，遭檢舉向14家銀行詐貸44億元，檢調調查後，認定有9億元確實是詐貸，昨依違反「銀行法」起訴詹家第三代、欽泰負責人詹舜淇，與擔任特助的胞妹詹雅琳；全案今移審台北地院，法官訊問後，諭知詹舜淇3000萬元交保，但因他覓保無著，改為羈押禁見；詹雅琳600萬元交保，限制住居、出境和出海。

檢方昨起訴痛批詹家兄妹，利用泰山集團第三代家成員的名義，以假交易、真借貸方式投資海外投資，洗錢到美國購買飯店，去年出售飯店，將款項轉匯給子女、女友名下，幫子女在美國置產，造成多家銀行9.8億元呆帳，違反銀行法，起訴兄妹各具體求刑8年，並請求宣告沒收9億8578萬餘元不法所得。

檢調調查，欽泰國際自2014年3月至2016年底，陸續向14家銀行貸款，其中以台中銀約2300萬美元金額最高，其次是華南銀約2000萬美元，再來是第一銀約1900萬美元，其餘銀行200至700萬美元不等，總金額高達1.5億美元，換算新台幣約44億，其中有9億多元是透過偽造電子零組件訂單詐貸得手。

檢調今年4月發動搜索約談，昨天起訴，今移審北院。法官開庭訊問後，認為兄妹2人涉嫌重大，但沒有羈押的必要，諭知2人各以3000萬、600萬元，但詹舜淇籌不到錢，覓保無著，法官改諭知他羈押禁見。而詹雅琳則是順利籌款，傍晚5點30分許辦妥交保手續，離開北院。

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