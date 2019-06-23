拒載醉客竟遭招待所員工毆打 羅東分局長：今晚讓它歇業！

2019-06-23 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣羅東鎮中山路一段一家私人招待所今日清晨5點半發生暴力衝突事件。林姓計程車司機因拒載酒客而遭毆打，林姓司機趕緊到羅東開羅派出所報案，但該招待所的2名從業人員無視警方在旁，仍囂張追打林姓運將。林妻臉書發文痛批，「宜蘭流氓當道」。羅東分局長陳立祺下午在記者會上表示，已立即將2名加害人依傷害、強制及恐嚇罪來偵辦，並以組職犯罪來偵辦。

綜合媒體報導，羅東分局長陳立祺表示，當下警方立即上前架開制止該犯，並噴辣椒水將該犯壓制在地，由於此犯行惡性重大，也已聯繫了地檢署。陳立祺表示，今晚起將對全力掃蕩宜蘭境內特種營業場所，進行大規模的臨檢。陳立祺強調，「你不讓人民『安居』，我就不讓你『樂業』，今天晚上一定要讓它（該招待所）歇業！」

外傳警察向當事人表示，「怎麼不搬家？」，陳立祺對此鄭重澄清，「我們同仁絕對沒有講這樣的話」。外界疑慮，招待所與司機是鄰居，日後見面是否又會再發生衝突，陳立祺對此回應，「我們是法治的國家，法治的社會，只要有違序、違法的行為，我們分局還是強制執法、依法辦理。」

宜蘭縣警察局局長吳坤旭也到場了解詳情，並指示將在宜蘭縣境內，進行連續強力掃蘯，持續一星期。吳坤旭表示，絕不容許暴力威脅，危害民眾的生命以及財產安全。

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