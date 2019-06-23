黑衣人在警面前痛毆運將 妻︰宜蘭流氓當道

2019-06-23 14:07

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣林姓計程車司機，疑似拒載酒客，遭對方糾眾狠揍，住家門窗玻璃也被砸毀，2名黑衣男還當著警方的面，追打林姓運將，林妻臉書PO文，痛批「宜蘭流氓當道」；警方回應，事發當時，依現行犯逮捕2人帶回偵辦。

今天清晨5點半，林姓計程車司機的鄰居，打電話叫車載客，林男走出家門，見當事人酒過三巡不想載，疑因此惹怒鄰居，先被飽以老拳，之後2名黑衣男1人手持磚塊，另1人拿掃把，砸毀他家的門窗玻璃，林隨即向轄區派出所報案。

林姓運將做完筆錄，開著計程車返回住處，警方到場了解事發經過，2名黑衣男看到林男，不顧警方在場，跑過去作勢打人，執勤警員快步趨前制止，對著2名黑衣男臉部噴辣椒水，過程全被拍攝下來。

被打的林姓計程車司機，感到暈眩走路不穩，頭部多處瘀血，到院治療後，中午已返家休養，他的妻子以「宜蘭流氓當道」為題，在臉書粉專PO文，「其實報警了也沒有什麼用，流氓根本不拍（怕）警察阿，他們當著警察的面，沖（衝）過來打我老公好幾拳，我老公這次傷得不輕，被打的都在頭部，賺幾個辛苦錢而已，被打成這樣好可憐」。

警方解釋，警方抵達現場後，發現黑衣男子欲對林姓運將動粗，趕緊上前架開，噴辣椒水並壓制在地，上銬後帶到派出所製作筆錄，依傷害罪嫌方向偵辦，追究相關責任。

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