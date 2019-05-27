近5成計程車未投保旅客險 擬修法強制投保

2019-05-27 10:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通部調查，全台至今僅51.3％的計程車有投保旅客責任險，立法委員認為保障不足，民眾路上攔車還要靠運氣，因此提案修公路法，擬強制所有計程車客運業都應投保旅客責任險，交通部初步同意，認此舉有助乘客搭乘計程車時獲得健全保障。

今在立法院，由立委張廖萬堅、費鴻泰等提案，修正公路法第65條，要求計程車客運業，不論個人或靠行，都應投保旅客責任險；張廖萬堅說，自己有接獲陳情，民眾搭乘無靠行的個人計程車，出意外時，就醫理賠僅上限20萬元，保障不足。

張廖萬堅說，2年半前就曾提出相關修法，要個人計程車強制投保旅客險，當初全台8萬7千多台計程車，僅38％有車隊的有保障，至今經交通部統計，仍僅51.3％有投保旅客險，為了雙贏，認為修法應通過，但相關未投保的罰則要注意比例原則。

張廖萬堅表示，其實投保旅客責任險，費用不高，如在車隊1年期的乘客險400元，若是個人計程車業投保，1個月也不超過100元，也呼籲交通部輔導，避免運將不清楚投保程序而觸法。

交通部路政司長陳文瑞說，相關修法有助旅客搭乘計程車能獲得健全保障，增進計程車客運業發展，同意修法方向，並建議也要納入經營派遣業務的計程車客運業者（如Uber），未來尊重立院修法與審議結果。

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