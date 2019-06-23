不止幫亡者回家！警界協尋達人又幫憂心母找到失聯兒

2019-06-23 11:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警一分局三組組長許耀彬近年來利用刑事偵辦技巧，幫許多無名屍找到身分，讓祂們落葉歸根。20日許組長在臉書社團上，看到一名擔憂的母親上網PO文求援，希望網友能幫忙找到失聯未帶隨身藥物的兒子，害怕兒子想不開。許組長立刻利用手機定位及社群搜尋，順利在台中找到人，並於昨日成功勸他返家。

「我的小孩失蹤5天了…拜託大家幫幫我！」基隆一名林媽媽本月20日在臉書上PO文指出，自己27歲的兒子已經失聯5日，因為他罹有疾病，可能隨時都需要服用藥物，但他卻沒將藥物帶在身上，手機也關機，機車也不見了，擔心兒子會有生命危險或發生意外，拜託大家幫忙尋找。

許組長發現該協尋文後，主動聯繫林媽媽請她詳細敘述兒子失聯的狀況，以利尋人。林媽媽向組長表示，本月14日兒子就從淡水的租屋處離開，5天後自己接到住在兒子套房旁的房客通知，才知道他已經5天未見人影，情急之下才會PO網找人。

許組長擔心林男有生命危險，立刻調閱他手機最後的定位點，鎖定在台中地區，南下台中尋人，接著透過網路社群，陸續尋找，22日終於找到他的蹤跡，在網上攀談，規勸他返家，別讓父、母親擔心；林男在許組長的開導下，卸下心防，向他透漏因為心情不佳，才會到台中獨處，並切斷外界聯繫，得知母親焦急找人時，也即刻北上返家。

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