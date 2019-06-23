不滿欠費住戶競選管理委員 前副主委怒撕公告 判罰3千

2019-06-23 08:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市暖暖區某社區一名謝姓前副主委去年9月初因不滿曾積欠管理費的李姓鄰居，有意角逐社區管理委員，竟將她張貼在電梯內的會議紀錄、通知撕毀。李女發現後，調閱社區監視器，向謝男提出告訴。基隆地方法院審理後認為，謝男已卸任，且李女張貼的是社區公告非私人廣告，認定她依觸犯毀損文書罪，判罰3千元，得易服勞役3天。

檢警調查，謝、李二人為該社區同一棟住戶，而謝男則為社區第二屆管理委員會副主任委員。但謝男因故與社區管理委員一同於去年3月下旬總辭，並向區公所核備在案。而李女有意角逐第三屆管理委員會委員職務，便在社區電梯內張貼區分所有權人同年8月19日的會議紀錄與9月2日的開會通知。

未料，謝男在開會前一天，認為李女曾經積欠管理費，不具資格參選管理委員，便將李女張貼的公告撕毀。

謝男在檢察官偵訊時，承認有撕毀李女張貼的公告及會議紀錄，但卻否認違法，辯稱自己雖然辭去第二屆副主委的職務，當時尚未與第三屆交接，有督導電梯公告欄權力；且李女曾欠繳管理費，並非合法召集人，張貼的文件沒有管理委員會公告章，算是私人文書，所以才會依據社區規約，將東西撕毀。

檢察官偵訊後，認為李女公告文件，非私人廣告文書，且委員會交接期間，由另名住戶負責相關事宜，謝男已無管理權力，將公告撕毀已經損害其他住戶權益，將謝男起訴。

法官則認為，謝男縱使對李女召集區分所有權人會議的舉動不滿，但也應該理性解決紛爭，不該毀損文書，考量他的犯罪動機、目的及手段等情節，判罰3千元，得易服勞役。

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